Молодого мужчину испугал странный инцидент в психбольнице

03.06.2020, 7:28, Разное

Эту историю два дня назад пояснил пользователь сайта Reddit с ником "ihavesomuchtosayy". Она произошла когда он сопровождал свою подругу во время визита в неуказанную лечебницу для психически больных.

У девушки в этой больнице лежала мать. Пользователь пишет, что намеренно не указывает что это за клиника и где находится, однако описывает, что там очень строгие правила безопасности для пациентов и гостей.

Правила были настолько строгими, что для встречи с пациентом пустили лишь ее близкого родственника – подругу парня, а его самого не пустили и попросили обождать в зале ожидания. Но там он сидеть не хотел, поэтому решил выйти в маленький внутренний двор, где была зеленая лужайка (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

"Газоны там были очень ухоженные и там был лишь садовник, который подстригал живую изгородь слева от меня, но довольно далеко. Больше никого там не было. Там стояли стулья и я присел на один из них и просидел так 10-15 минут.

Потом туда вышла одна из администраторов и мы разговорились, она сказала, что у нее небольшой перерыв и что она хочет подышать свежим воздухом. Она рассказала. что в больнице не хватает персонала, поэтому она работает больше, чем надо, а еще ходит на обходы. Еще мы с ней поговорили о кошке, которая гуляла по больнице и она мне рассказала, что весь персонал клиники обожает эту кошку.

Я в ответ пояснил о своей кошке, которая укусила моего дядю за палец, мы посмеялись, после чего женщина начала рассказывать мне, что скоро она хочет уйти в отпуск. И вдруг внезапно ее прервал громкий пронзительный крик. Мы оба повернули головы на лужайку и увидели там девочку, которой на вид было лет 12.

Девочка была одета в серое больничное платье и орала во всю силу своих легких, а еще пыталась наброситься на парня который стоял на лужайке. При виде этой девочки я почувствовал озноб. Я не могу это объяснить, я не ощущал угрозы или чего-то злого, но это было странное чувство.

Девочка кидалась на парня, пытаясь его расцарапать, а он просто стоял на одном месте и не двигался, словно не обращая на нее никакого внимания. Представьте, что кто-то пытается напасть на вас, а вы просто стоите с пустым выражением лица. На парне была темно-зеленая одежда, штаны и рубашка, похожая на ту, что носят больничные санитары, поэтому поначалу я подумал, что это один из работников клиники.

Я только собирался указать на инцидент администратору, когда она сама встала и кинулась к девочке. Она подбежала к ней, крепко ухватила ее за обе руки и начала говорить ей какие-то слова, снова и снова. Я не мог разобрать, что она говорит и это даже не звучало как настоящий язык. Она просто быстро и много что-то бормотала, но это сработало. Девочка перестала кричать, хотя все еще была взвинченной.

Все это время тот парень продолжал просто стоять на том же месте и даже не делал попыток помочь администратору успокоить девочку.

После того как все это закончилось, администратор и девочка пошли в мою сторону, женщина крепко держала девочку за руку. Девочка все еще была взволнована, ее глаза были широко раскрыты, по ее лицу текли слезы, а изо рта текли слюни. Она выглядела так, словно была напугана до ужаса.

У администратора в свою очередь было странное выражение лица, словно я заметил нечто, чего не должен был видеть. Когда она проходила мимо меня с девочкой, она слегка улыбнулась мне и они скрылись в здании больницы.

Я отвлекся от лужайки всего на несколько секунд, а когда снова повернул туда голову, того парня нигде не было. Это казалось невозможным, ведь он не мог никуда уйти за эти считанные мгновения. Я был так потрясен, что даже встал и сам вышел на лужайку. Его поведение просто не имело никакого смысла, сначала он стоял на одном месте, а сейчас исчез в никуда.

Когда я оглянулся на двери, я увидел, что на лужайку из больницы выходит мама моей подруги, значит их встреча уже окончилась. Пока я смотрел на нее, пока искал в кармане свои ключи от машины, я вдруг ощутил, как на мое плечо легла чья-то рука. Я даже подпрыгнул от неожиданности.

Это был всего лишь садовник, но он тоже напугал меня, потому что сначала начал смеяться, а потом просто сказал "Не беспокойся о том парне, он просто приходит и уходит". Потом садовник посмотрел в сторону мамы моей подруги и улыбнулся ей.

Я был настолько потрясен всем этим, что даже не мог найти подходящих слов, чтобы рассказать обо всем подруге, пока мы ехали домой".