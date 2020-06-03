 

Йеллоустон трясет! За 24 часа тут произошло 11 землетрясений

03.06.2020, 7:27, Разное

Самой невезучей страной 2020 года можно смело называть Соединенные Штаты Америки. Сначала они стали лидерами по части распространения и смертности от коронавируса, потом всю страну охватили волнения и мародерство, а сейчас снова начало усиленно трясти злополучный Йеллоустон.

Йеллоустонский национальный парк в штате Монтана трясет регулярно, на самом деле это один из самых сейсмически активных регионов США, однако даже для него 11 землетрясений всего за 24 часа это тревожный знак.

Как сообщает геологическая служба США, это произошло 29 мая неподалеку от поселка Уэст-Йеллоустон. Мощность всех землетрясений оценивается в 1,6-3,1 балла по шкале Рихтера. Это слабые толчки, но всегда опасно, когда они становятся частыми и происходят в одном и том же месте.

Чтобы понять, почему это тревожный знак, надо знать, что всего за 30 последних дней в районе произошло 34 землетрясений. То есть 11 толчков за 24 часа это и правда аномалия.  Эпицентр толчков находился на глубине около 3 миль  и они ощущались даже на расстоянии 15 миль за пределами парка. 

Ежегодно в районе Йеллоустона фиксируют от 700 до 3000 землетрясений, большинство из которых так слабы, что человек их даже не ощущает. Они происходят из-за обширной сети разломов, связанной с вулканом и окружающих его тектоническими объектами. 

Усиление и учащение толчков в Йеллоустоне начали фиксировать с 2018 года. Некоторые из землетрясений доходили до 4,2 балла. 

Последний раз йеллоустонский вулкан взрывался 630 тысяч лет назад и в тот раз он извергнул в атмосферу в 2 тысячи раз больше пепла, чем вулкан Сент-Хеленс в штате Вашингтон, от которого в 1980 году погибло 57 человек. 

По расчетам экспертов, из-за деятельности Йеллоустонского супервулкана за последние 10 лет "вздулась, а потом опустилась на несколько дюймов вниз" территория размером с город Чикаго. Журналисты "National Geographic " обозвали это явление "пульсацией" и задаются вопросом, а что будет дальше, когда весь этот огромный участок начнет проседать еще больше. 



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