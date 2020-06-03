На видео сняли крошечного человечка, прячущегося за камнем

03.06.2020, 7:27, Разное

Это странное видео было размещено в сети около месяца назад, но почему-то не приобрело широкой известности. По словам того, кто выложил этот ролик, видео засняли его родственники, которые живут в Саскачеване, Канада.

При этом одного из этих человечков своими глазами видел и его дедушка, когда ездил рано утром на работу со своими лошадьми.

На видеоролике слышно, как в темноте переговариваются двое людей и один из них светит фонарем в сторону большого камня. А оттуда дважды высовывается маленький человечек в красной шапочке и красной же курточке (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Пользователь интернета, выложивший это видео, говорит, что сам верит в существование этих маленьких человечков, потому что про них есть много индейских баек и в этих местах многие жители так же верят в них.

Одна из этих баек рассказывает, что однажды один индеец упал и скатился в канаву, после чего его тут же обступило множество маленьких человечков. Они избили его и он так перепугался, что его волосы стали совсем седыми. После этого пострадавший пришел к вышеназванному дедушке и пояснил ему обо всем. А тот сумел успокоить его и заверил, что не надо бояться этих существ.

"Мой дедушка является знахарем и многие люди приходят в его дом за помощью, заодно рассказывая ему свои странные истории", – пишет выложивший видео.

"Я думаю, что это видео полностью реальное, потому что моя родня сняла его, но их совершенно не заботило выкладывать это видео в сеть и продвигать его. Много лет я слышал истории об этих существах, когда сам жил в этой области. Однажды мой дядя ехал на лошади и встретил крошечную женщину с косами и в коричневой курточке.

Его лошадь тут же взбесилась, понесла, скинула дядю с седла и в таком виде дотащила его до дома, цепляющегося за седло. А однажды мои бабушка и дедушка проснулись ночью и увидели маленького человечка возле их кровати. Они громко закричали от страха, а он исчез", – утверждает он.