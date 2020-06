Синдром антироссийского помешательства

May 28, 2020 NINA L. KHRUSHCHEVA

ИСТЕРН-ШОР (МЭРИЛЕНД, США) – 21 мая Госдепартамент США объявил конкурс на грант в размере $250 тысяч за «Выявление российской дезинформации в сфере здравоохранения». Посольство РФ в Вашингтоне немедленно ответило, что Америка продемонстрировала свои «истинные намерения… в период тяжёлой, глобальной пандемии». Обычно я не встаю на сторону Кремля. Но мне трудно не задаться вопросом, а не стала ли русофобия патологической в некоторых сегментах американского политического класса и прессы.

Нет, конечно, Госдепартамент США ещё в апреле предупреждал, что Россия, наряду с Китаем и Ираном, активизировала свою кампанию по дезинформации в разгар кризиса Covid-19. Но дело в том, что с тех пор, как в США прошли президентские выборы 2016 года, ведущая пресса и Демократическая партия (которую я поддерживаю) постоянно заламывают руки по поводу России, часто поддаваясь чистой истерии. Кремль действительно вмешивался в те выборы, чтобы ослабить позиции Хиллари Клинтон, и этим он в конечном итоге помог Дональду Трампу, однако последующее расследование не нашло доказательств явного «сговора», существование которого предполагалось многими ключевыми СМИ Америки.

Как признался исполнительный редактор газеты «New York Times» Дин Баке на встрече с сотрудниками редакции, «мы выстроили нашу редакцию писать об одной истории, и мы делали это очень хорошо. Но теперь мы должны перегруппироваться, и переключить ресурсы и акценты на другую историю». Иными словами, «New York Times», как и многие другие ведущие СМИ, занимается бизнесом по формированию общественного мнения. Как отмечал почти 100 лет назад Уолтер Липпман (обязательное чтение в американских школах журналистики), кто-то должен говорить «недоумевающему стаду», что именно оно должно думать.

Я не хочу сказать, что президента РФ Владимира Путина не за что привлечь к ответу. Его Кремль действительно старается ослабить страны западной демократии. Он задушил гражданские свободы внутри страны, расширяет силы армии и безопасности России, развязывает войны на территории Украины, Грузии, Беларуси и Сирии. Он даже отправляет головорезов за рубеж, чтобы угрожать политическим оппонентам или ликвидировать их, как, например, бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которые едва выжил после попытки убийства в Великобритании в 2018 году (Александру Литвиненко, ещё одному сбежавшему разведчику, который стал мишенью в Великобритании в 2006 году, повезло меньше).

Но Америка тоже вмешивается в дела других стран, поэтому Кремль всегда может обвинить её в применении двойных стандартов. Путин не забыл о попытках США экспортировать в СССР свою рок-музыку и синие джинсы, поэтому для него вмешательство является всего лишь правильным ответом на действия тех, кто сам вмешивается.

Кроме того, когда Запад обвиняет Россию в подрыве демократии в его странах, Кремль всегда может сказать, что не он создал проблемы этих стран с расизмом и неравенством. Джон Херрман из «New York Times» в августе 2016 года показал, что многие узкопартийные сюжеты, ставшие вирусными в Facebook, действительно были опубликованы связанными с Кремлём СМИ, например, телеканалом RT, но это были сюжеты из жизни Америки.

Недавняя публикация в «New York Times» под заголовком «Долгая война Путина с американской наукой» сообщает, что кремлёвский «дезинформационный блицкриг совпал по времени со спадом уровня вакцинации среди детей в США, а также с ростом случаев заболевания корью – болезнью, которая когда-то считалась исчезнувшей». Это серьёзно? Теории заговора, касающиеся вакцин, являются скрепой американских политических рассуждений уже десятки лет.

Когда всё становится виной России, у Путина нет никаких оснований не заниматься деятельностью, в которой его всё равно в итоге обвинят. В первые месяцы пандемии Covid-19 РФ выпала с радаров западных СМИ, но теперь она снова в центре внимания. Со ссылкой на некоего американского чиновника, сайт Yahoo News в начале апреля сообщил, что «российские разведслужбы, ‘вероятно, наблюдают за американской борьбой с пандемией Covid-19’» с целью выявить слабости в производственных цепочках и другие уязвимости.

Неужели это действительно неожиданно? Весь мир – в основном с ужасом – наблюдает за неуклюжей, беспомощной борьбой Трампа с этим вирусом.

Кроме того, западные СМИ увлеклись проверкой фактов борьбы с пандемией в самой России, поставив под сомнение её очевидно низкий уровень количества инфицированных и умерших. 13 мая агентство Bloomberg News опубликовало сообщение под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше россиян», но затем изменило его на другой: «Эксперты ставят под сомнение российскую статистику смертности от Covid-19».

По данным российских властей, на 27 мая количество умерших от Covid-19 в стране равнялось 3968. Даже если Кремль вдвое занизил эту цифру, в РФ всё равно было бы только около 7900 смертей, что в пять раз меньше, чем в Великобритании, в десять с лишним раз меньше, чем в США, и не достигало бы и половины количества умерших от вируса в городе Нью-Йорке. Однако статья в издании «Politico Europe» от 24 мая была озаглавлена совершенно однозначно: «Почему в РФ коронавирусный кризис стал настолько тяжёлым».

Конечно, в США есть и другие люди – они положили глаз не на Россию, а на Китай. После неудачной попытки убедить остальной мир называть Covid-19 «китайским вирусом», администрация Трампа начала проталкивать ничем не обоснованную теорию о том, что данный патоген был создан в лаборатории в Ухане.

Будьте уверены, в РФ об этих поисках виноватого сообщали с большим удовольствием, а Путин осудил американскую риторику, призвав к «взаимному сотрудничеству». Хотя представитель Европейской комиссии, недавно обвинивший Путина в попытке «подорвать доверие общества к местным властям» в Европе, наверное, не ошибается, многие западные СМИ можно обвинить в том, что они делают то же самое в отношении России.

Администрация Трампа и конгрессмены-республиканцы, старающиеся свалить вину за пандемию на Китай, должны обратить внимание на манию демократов по поводу России. Тотальная критика Путина, вызванная тем, что Клинтон проиграла выборы в 2016 году, оказалась проигрышной стратегией. А новые игры в перекладывание вины лишь укрепят бурно развивающийся альянс между Китаем и Россией.

Гораздо лучше создавать новые международные партнёрства, чем сеять вражду. Я не фанат бывшего президента США Ричарда Никсона, но я подозреваю, что его успехи в использовании раскола между СССР и Китаем могли бы преподать сегодня полезный урок.

NINA L. KHRUSHCHEVA

Nina L. Khrushcheva, Professor of International Affairs at The New School, is a senior fellow at the World Policy Institute.