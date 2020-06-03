 

В Красноярском каре продезинфицировали оборудование на добывающих карьерах

03.06.2020, 7:18, Новости дня

Уникальное горно-транспортное оборудование продезинфицировали военные в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Впервые очищали карьерные самосвалы грузоподъемностью 200 тонн. На них доставляют руду из карьеров в цеха обработки. Кроме того, обработали ремонтно-гаражную базу карьера "Благодатный" и прилегающую к ней территорию.

Со вспышкой инфекции военные борются по поручению Владимира Путина. Еще предстоит продезинфицировать более 750-ти тысяч квадратных метров, на которых расположены социальные и промышленные объекты, сообщает телеканал "Россия 24".



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