Криминальное насилие в Мексике не ослабевает

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03.06.2020, 7:18, Новости дня

В минувший вторник в центральном мексиканском штате Гуанахуато в ходе двух вооруженных нападений были убиты десять человек.

Так, в муниципалитете Селайя неизвестные налетчики обстреляли и, предположительно, забросали гранатами автосервис. Жертвами атаки стали четыре

человека. В районе Сан-Луис-де-ла-Пас группа преступников открыла огонь по посетителям и работникам павильона быстрого питания. В результате нападения погибли шесть человек, в том числе, три женщины. Начато расследование обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.

В 2019 году штат Гуанахуато был признан самым опасным регионом Мексики – там жертвами насилия стали не менее 3,5 тысячи человек. Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо признал, что правительство Мексики не достигло поставленных целей в

борьбе с криминалом. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что власти страны добьются снижения уровня преступности к 1 декабря текущего года.



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