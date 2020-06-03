Мнение: О полном неадеквате

03.06.2020, 7:10, Разное

Ау, люди! У кого-нибудь цензурные слова ещё остались в лексиконе? Поделитесь, пожалуйста, если не жалко. А то ж совершенно невозможно комментировать события всего лишь одного дня в современной нам путинской России.

Тут #новости – одна другой краше.

1. Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину план спасения российской экономики, угодившей в двойной капкан нефтяной паники и коронавирусной истерики. Вытащить нефтезависимое, неконкурентоспособное и во многом архаичное национальное хозяйство из очередной конъюнктурной ямы предполагается всего за… 5 трлн руб. в течение полутора лет. Это примерно 4,5% российского ВВП за 2019 год. Или по 2% ВВП ежегодно. То есть, это вдвое меньше годовых расходов бюджета на оборону и безопасность. И это едва ли не самая маленькая доля бюджетных стимулов в мире.

Нет, мы все знали, что Михаил Мишустин – это «Плюшкин» наших дней. Но не настолько же.

Из деталей плана умиляет, что самыми крупными расходами станут инфраструктурные проекты, на которые потратят 2,2 трлн руб., а также почти фейковое импортозамещение – 1,147 трлн руб. На соцподдержку населения вообще предусмотрено только 709 млрд руб. Вот скажите на милость, как на улучшении уровня жизни среднего россиянина из какой-нибудь Вологды или Костромы, чьи доходы рухнули на 22%, скажется ускоренное строительство ЦКАД или автотрассы Москва-Казань, по которой в Европу будут туда-сюда шнырять китайские фуры с ширпотребом? Откуда ему наскрести #деньги на увеличение потребительского спроса? И это не говоря уже о том, что инфраструктурные проекты в России наряду с импортозамещением все прежние годы стимулировали разве что рост доходов отдельных лиц.

В общем, у тех, кто планирует такое, точно всё в порядке с головой?

2. В правительстве приняли решение публиковать статистические данные о ситуации в национальной экономике как можно позже вечером, или ночью, чтобы «меньше внимания было к этим цифрам». Сказано – сделано. Если раньше статотчётность выходила по графику примерно в 16:00, то теперь – ближе к полуночи. Благодаря этому она не успевает наутро попасть в газеты, имеющие жёсткий график выхода. Но зато свободно обсуждается в интернет-изданиях.

Интересно, а пороть кнутом или розгами неугодные бумаги с неудобными цифрами в кабинете министров ещё не пробовали?

Нет, в принципе понятно, что обзоры прессы, пусть и отцензурированные Администрацией президента, худо-бедно попадают на стол первому лицу, тогда как бриф по интернет-площадкам даже не составляется для того, кто едва ли различает мышь компьютерную и полевую (а видит обеих одинаково редко). Но не слишком ли сильно увлеклись своей реальностью уже все наши власти, а не только один человек, как шесть лет назад?

3. Президент России Владимир #Путин подписал указ, который расширяет перечень условий для применения ядерных сил. Если по военной доктрине 2014 года, нажать на «кнопку» президент РФ мог в случае нанесения по России удара ядерным и другими видами ОМУ, а также при агрессии с помощью обычных вооружённых сил, когда под угрозу поставлено «само существование государства», то теперь #Россия может запустить ядерные ракеты и без прямого удара по своей территории. Например, в случае, если противник оказывает «воздействие на критические важные государственные или военные объекты». Термин воздействие при этом не конкретизируется, а под объектами понимается инфраструктура, вывод из строя которой «приведёт к срыву ответных действий ядерных сил».

Помимо этого, меняется перечень условий для «ответного» удара. Если раньше речь шла исключительно об ответе на применение противником ядерного или другого оружия массового поражения, то теперь достаточно и поступления «достоверной информации о старте баллистических ракет» в направлении России.

Также Россия может наносить ядерные удары в ответ на атаку против своих «союзников», причём как ядерным, так и другим «оружием массового поражения». Наконец, единственным лицом, принимающим решение о применении ЯО, согласно «Основам государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», является президент.

С одной стороны понятно, что продолжается игра на повышение ставок в ядерном блефе между Россией и США. Если Штаты хоронят договор о РСМД, отказываются обсуждать пролонгацию СНВ-3 и выходят из многостороннего соглашения по «Открытому небу», на это надо как-то реагировать. Иное будет не по-пацански. А что ещё можно делать, когда козыри на руках у противника и даже джокер – гиперзвуковые ракеты – вскоре может оказаться у него же? Только блефовать с ещё большей решимостью. Авось и отвяжутся, как от ненормального.

С другой стороны, когда весь мир столкнулся с беспрецедентным кризисом медицины и экономики, то ли это время, чтобы размахивать дубинкой и бряцать оружием? Адекватен ли такой неандерталец с ядерной гранатой? И не вспомнить ли расхожую фразу о том, что империализм ищет выход из экономического кризиса в войне?