 

ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию

03.06.2020, 7:06, Разное

Закон о голосовании по поправкам в Конституцию не предполагает агитацию за или против них. Об этом РБК рассказала член Центризбиркома Майя Гришина.

Таким образом она объяснила, почему противникам внесения поправок в Конституцию не будет предоставлена площадка в средствах массовой информации для агитации против изменения Основного закона.

Ранее с таким требованием в ЦИК обратились организаторы кампании «Нет». В их обращении, которое оказалось в распоряжении издания, подчеркивается, что они имеют право также высказать свои аргументы и призвать россиян проголосовать против. С этим письмом Гришина пока ознакомиться не успела.

В ряде СМИ уже стартовала агитационная кампания, однако член ЦИК настаивает, что эти материалы — в частности, ролик об усыновлении гей-парой ребенка из детдома — носят лишь информационный характер.

Перенесенное из-за пандемии голосование по поправкам в Конституцию теперь состоится 1 июля, этот день объявили выходным. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила разрешить гражданам голосовать в течение семи дней, чтобы избежать очередей на участках. Всем пришедшим пообещали выдавать одноразовые ручки и медицинские маски, а на входе у желающих проголосовать измерят температуру.

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В рамках общественной кампании «Нет» против внесения поправок в Основной закон выступили журналист и муниципальный депутат Илья Азар, правозащитник Лев Пономарев, экономист Сергей Гуриев, политик Дмитрий Гудков, а также социологи, артисты, режиссеры и другие общественные деятели.

Источник: Новая газета



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