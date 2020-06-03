 

Мантуров назвал главные конкурентные преимущества России

03.06.2020, 6:53, Новости дня

У РФ есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами – это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Национальный дух, по словам министра, заключается в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы. Наличие фундаментальной науки, как считает Мантуров, позволяет реализовывать любые, даже самые сложные задачи.

«Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», – передает РИА «Новости» слова главы Минпромторга.

Третье преимущество, как отметил Мантуров, заключается в низкой стоимости электроэнергии и углеводородов, что позволяет реализовывать проекты по переработке углеводородов.

Последний козырь, по словам минитсра, заключается в наличии специалистов и возвращении из-за границы тех профессионалов, которые покинули Россию в 1990-е годы из-за низких зарплат.

Он добавил, что сейчас РФ в состоянии обеспечить конкурентные условия для специалистов высшего класса – как выпускников вузов, так и тех, кто уже имеет большой опыт работы в промышленности и науке.

«Наверное, это и есть наши основные преимущества», – заключил министр.

В конце апреля министерство энергетики США опубликовало стратегию развития американской атомной отрасли. Ключевой пункт, от которого отталкивается эта стратегия, – признание тотального отставания от РФ и Китая. США, по мнению американских атомщиков, находятся лишь на третьем месте в мире по развитию «мирного атома», при этом РФ является лидером и с точки зрения технологий, и по объему международных заказов, пакет которых у РФ примерно в 10 раз выше, чем у КНР.



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