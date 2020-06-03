 

Мария Шарапова получила звание чемпионки по стонам на корте

03.06.2020, 6:42, Разное

Такое необычное звание дал россиянке портал Sportscasting. Помимо нее своеобразный рейтинг возглавила звезда американского тенниса Моника Селеш.

Мода на громкие стоны в спорте началась еще в восьмидесятых годах прошлого века. При этом именно Мария Шарапова и Моника Селеш вывели этот элемент на новый уровень.

Примечательно, что несколько лет назад Международная федерация тенниса хотела запретить теннисисткам громко кричать, посчитав это психологическим и тактическим ходом. Там заявили, что таким образом теннисистки жульничают и ведут себя непристойно, поскольку их крики сбивают с игрового ритма соперниц.

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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 21 Авг 2019 в 1:39 PDT

Напомним, Мария Шарапова завершила спортивную карьеру в конце февраля этого года. Спортсменка призналась, что устала от повышенного внимания к своей персоне.

Мария Шарапова считается одной из самых высокооплачиваемых спортсменок во всем мире. Даже после завершения карьеры ей предлагают множество рекламных контрактов. Экс-теннисистка является четырехкратным обладателем Большого шлема. Также у нее есть серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года.



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