 

Неотвратимость возмездия: определена ядерная политика России

03.06.2020, 6:42, Разное

Российская политика в отношении ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер, говорится в документе. Однако в зависимости от различных внешних и внутренних факторов ее основы могут уточняться.

Опасностями, которые рассматриваются в контексте ядерной политики России, называются сразу несколько глобальных угроз. Среди них можно выделить:

  • наличие у стран ядерного вооружения или другого оружия массового поражения
  • неконтролируемое распространение ядерного оружия
  • размещение ядерного оружия на территория стран, таковым не обладающих
  • развертывание в других странах наступательных вооружений
  • размещение в космосе как ударных систем, так и систем ПРО
  • наращивание военных сил общего назначения у границ России

Политика ядерного сдерживания направлена на то, чтобы потенциальный противник осознавал неотвратимость возмездия в случае агрессии в отношении России. Ответный удар, как и раньше, предусматривается после аналогичной атаки, либо же в случае возникновения угрозы для существования государства.



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