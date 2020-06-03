Неотвратимость возмездия: определена ядерная политика России

03.06.2020, 6:42, Разное

Российская политика в отношении ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер, говорится в документе. Однако в зависимости от различных внешних и внутренних факторов ее основы могут уточняться.

Опасностями, которые рассматриваются в контексте ядерной политики России, называются сразу несколько глобальных угроз. Среди них можно выделить:

наличие у стран ядерного вооружения или другого оружия массового поражения

неконтролируемое распространение ядерного оружия

размещение ядерного оружия на территория стран, таковым не обладающих

развертывание в других странах наступательных вооружений

размещение в космосе как ударных систем, так и систем ПРО

наращивание военных сил общего назначения у границ России

Политика ядерного сдерживания направлена на то, чтобы потенциальный противник осознавал неотвратимость возмездия в случае агрессии в отношении России. Ответный удар, как и раньше, предусматривается после аналогичной атаки, либо же в случае возникновения угрозы для существования государства.