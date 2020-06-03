 

ВВС Британии в Литве подняли в небо истребители из-за российского Ил–20

03.06.2020, 6:30, Новости дня

Британские ВВС подняли в небо базирующиеся в Литве истребители из-за российского самолета Ил–20 над Балтийским морем, сообщили Королевские военно-воздушные силы Великобритании.

Истребители Typhoon находятся в Литве с мая в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства над Прибалтикой, передает ТАСС.

Британская сторона заявила, что 2 июня самолеты «выполнили первый перехват летательного аппарата, которым оказалась российская машина».

Речь идет о «российском самолете радиоэлектронной разведки Ил–20».

Напомним, Минобороны РФ предложило НАТО заключить соглашение по сближению самолетов и кораблей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Минобороны обратилось в Роскомнадзор из-за сайтов по поиску пропавших в ВОВ

21.04 / Карантин могут продлить до 12 мая, ослабление ограничительных мер возможно с 27 апреля – Ляшко

01.05 / VOAэкспресс 30 апреля 2020

27.05 / Страны коалиции по борьбе с ИГ проведут министерское совещание

17.04 / Установлена температура полной гибели коронавируса

18.05 / Эксперт оценил влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцины

04.04 / Верховная Рада может провести внеочередное заседание 8-го или 9 апреля – Арахамия

26.05 / Эксперт-психолог дала советы по плавному выходу из самоизоляции

31.03 / МИД отреагировал на вступление Северной Македонии в НАТО

31.03 / Карантин в Украине могут продлить до второй половины мая – Аваков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска