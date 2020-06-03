ВВС Британии в Литве подняли в небо истребители из-за российского Ил–20
03.06.2020, 6:30, Новости дня
Британские ВВС подняли в небо базирующиеся в Литве истребители из-за российского самолета Ил–20 над Балтийским морем, сообщили Королевские военно-воздушные силы Великобритании.
Истребители Typhoon находятся в Литве с мая в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства над Прибалтикой, передает ТАСС.
Британская сторона заявила, что 2 июня самолеты «выполнили первый перехват летательного аппарата, которым оказалась российская машина».
Речь идет о «российском самолете радиоэлектронной разведки Ил–20».
Напомним, Минобороны РФ предложило НАТО заключить соглашение по сближению самолетов и кораблей.
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