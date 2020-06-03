Мнение: Допрос украинского солдата-наркомана

03.06.2020, 6:25, Разное

Видео задержания и допроса солдата 95-й бригады ВСУ Евгения Добринского, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения отправился через границу в Крым, где и был задержан погранслужбой ФСБ.Ранее, в ВСУ все это объявляли "провокацией ФСБ", пытаясь скрыть очевидный факт, что солдаты наркоманы бродят за пределами воинской части и могут самовольно дезертировать в сопредельное государство. Оцените сначала опус Бутусова, а затем чудесные видео от ФСБ.