Правозащитники: указ Трампа о социальных сетях неконституционен

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03.06.2020, 6:20, Новости дня

Правозащитная группа Центр демократии и технологий при поддержке технологической отрасли подала иск против указа президента Дональда Трампа о социальных сетях.

Истцы утверждают, что распоряжение президента нарушает Первую поправку к Конституции США.

Правозащитники отмечают, что президент издал указ после того, как Twitter Inc внес поправки в один из твитов Трампа и называют его «явно карательным».

В иске утверждается, что распоряжение Трампа «охладит будущие онлайн-высказывания других ораторов» и снизит способность американцев свободно высказываться в Интернете.

Дональд Трамп на прошлой неделе издал указ, заявив о планах представить закон, отменяющий правовую защиту интернет-компаний, включая Twitter и Facebook. Президент атаковал Twitter за то, что несколько его твитов, касающихся голосования по почте, были сопровождены ссылками, в которых утверждалось, что факты, излагаемые Трампом, не соответствуют действительности.

Трамп заявил, что он хочет добиться «отмены или пересмотра» законодательных актов, защищающих социальные сети от ответственности за контент, размещаемый пользователями. Президент также поручил генпрокурору Уильяму Барру немедленно начать разработку законопроекта, касающегося компаний, владеющих соцсетями.

В Белом доме эту законодательную инициативу комментировать отказались.



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