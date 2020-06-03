 

В Испании автомобиль упал с моста на локомотив

03.06.2020, 6:06, Новости дня

Два человека погибли в результате столкновения поезда и внедорожника в Испании. Среди жертв — машинист поезда. По данным спасателей, автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные рельсы, где в тот момент проезжал поезд.

От удара локомотив сошел с рельсов, сообщает телеканал "Россия 24". Водитель внедорожника скончался на месте. По данным компании "Ренфе", остальные вагоны, где находилось более 100 пассажиров, не пострадали.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / ВОЗ указала на глобальную нехватку медсестер

13.04 / Жители Германии призвали не ослаблять ограничений

28.03 / Министр здравоохранения призвал россиян проявить сознательность

27.05 / Коронавирус приблизил Германию к выполнению требования Трампа

17.05 / В сети появился концепт будущего флагманского смартфона Huawei с двумя экранами

14.05 / Volkswagen готовит «заряженный» хетчбэк Golf GTI TCR

17.05 / Пауэлл: для восстановления экономики, возможно, потребуется вакцина от коронавируса

27.04 / СБУ назвала главу Херсонского облсовета Мангера конечным заказчиком нападения на Гандзюк

27.03 / В Саратовской области откроют образовательные центры с VR-шлемами

30.03 / Путин заявил о предотвращении большого прироста заразившихся коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска