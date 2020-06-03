В Испании автомобиль упал с моста на локомотив

03.06.2020, 6:06, Новости дня

Два человека погибли в результате столкновения поезда и внедорожника в Испании. Среди жертв — машинист поезда. По данным спасателей, автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные рельсы, где в тот момент проезжал поезд.

От удара локомотив сошел с рельсов, сообщает телеканал "Россия 24". Водитель внедорожника скончался на месте. По данным компании "Ренфе", остальные вагоны, где находилось более 100 пассажиров, не пострадали.