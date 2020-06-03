Военные медики оказывают помощь пациентам с COVID-19

03.06.2020, 6:06, Новости дня

На стационарном лечении в полевом госпитале поселка Еруда Красноярского края остаются 85 пациентов. За прошедшие сутки госпиталь принял 20 заболевших коронавирусом. За больными постоянно наблюдают военные медики. Оказать помощь в борьбе со вспышкой инфекции Министерству обороны РФ поручил Владимир Путин.

Всего к работе в поселке Еруда было привлечено более четырехсот военнослужащих, сообщает телеканал "Россия 24". В распоряжении врачей — самое современное медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, УЗИ и рентген-аппараты, ультразвуковой цифровой сканер и кислородная заправочная станция.