Военные медики оказывают помощь пациентам с COVID-19

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03.06.2020, 6:06, Новости дня

На стационарном лечении в полевом госпитале поселка Еруда Красноярского края остаются 85 пациентов. За прошедшие сутки госпиталь принял 20 заболевших коронавирусом. За больными постоянно наблюдают военные медики. Оказать помощь в борьбе со вспышкой инфекции Министерству обороны РФ поручил Владимир Путин.

Всего к работе в поселке Еруда было привлечено более четырехсот военнослужащих, сообщает телеканал "Россия 24". В распоряжении врачей — самое современное медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, УЗИ и рентген-аппараты, ультразвуковой цифровой сканер и кислородная заправочная станция.



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