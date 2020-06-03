Сочетание коронавируса, неслыханной безработицы, волны протестов и президента Трампа – испытание, с которым Америка еще ни разу не сталкивалась

03.06.2020, 5:55, Новости дня

Незавидная Америка, или Эпоха большой нелюбви.

Порой удивляешься, какие бывают в жизни совпадения. Оказывается, Уильям Барр, нынешний генеральный прокурор США, возглавлял этот же офис и в 1992 году, когда беспорядки в Лос-Анджелесе на расовой почве поставили этот город на уши. А теперь Барру приходится иметь дело с той же бедой, только уже в масштабах почти всей страны.

Лос-Анджелес трясло тогда шесть дней. История началась еще в марте 1991 года, когда полицейские задержали некоего Родни Кинга за превышение скорости. Перед этим Кинг, черный парень с криминальным прошлым и запрещенным количеством алкоголя в крови, пытался уйти на своем автомобиле от полицейской погони, а когда пришлось остановиться, оказал сопротивление. Четверо белых полицейских его как следует отмудохали дубинками. Потом у Родни Кинга обнаружат сломанное колено и треснувшую лицевую кость.

Бунт начался намного позже, в конце апреля следующего года, когда присяжные, среди которых не было ни одного чернокожего, оправдали полицейских по обвинению в применении чрезмерного насилия. В считанные часы после оглашения приговора Лос-Анджелес запылал. Всего в городе потом насчитали около 7 тыс. поджогов, общий урон оценивался в $1 млрд. В стычках с полицией и Национальной гвардией погибло 63 человека. Столкновения меньшего масштаба произошли в Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Сиэтле, Атланте и Нью-Йорке. Вердикт суда потом был пересмотрен, двое полицейских были осуждены. В том деле большую роль сыграла видеозапись избиения, сделанная проживавшим неподалеку человеком.

В нынешнем случае со смертью черного Джорджа Флойда, погибшего после задержания полицией Миннеаполиса по подозрению в использовании фальшивого чека на $20, взрывная реакция пошла значительно раньше, не дожидаясь судебного разбирательства. Многочисленных записей со смартфонов хватило, чтобы все могли увидеть, как белый полицейский долго стоит коленом на шее задыхающегося Флойда. Акции протеста с лозунгами “Я не могу дышать!” начались уже на следующий день, 26 мая, а к тому времени, когда наконец полицейский был арестован, 29 мая, остановить волну протестов было уже невозможно. Погромы и поджоги не заставили себя ждать. Полицейское насилие порождает ответное насилие, и этот круг эскалации никак не разорвать. Протесты проходят в десятках американских городов, и слава богу, не везде доходит до вандализма, но масштаб возмущения беспрецедентный.

Все стороны ищут злоумышленников-провокаторов, подзуживающих толпу, но очевидно одно: Америка давно не была так расколота. Еще в октябре один из опросов показал, что 67% граждан считают, что страна находится на краю гражданской войны. Интересно, что бы такой опрос показал сейчас, когда в ходе столкновений звучат выстрелы, а один особенно отчаянный сторонник Трампа в Миннеаполисе попытался въехать в толпу протестующих на своей автоцистерне и тем самым внести свой вклад в борьбу с “леваками”.

В 1992 году в Белом доме находился не самый плохой, как потом выяснилось, послевоенный президент – Буш-старший. Сейчас свой первый срок завершает самый непопулярный – Дональд Трамп. Трамп – большой любитель “поразжигать”, и в этот раз он не отказал себе в этой привычке вместо того, чтобы попытаться страсти утихомирить. Но он был бы не он, если бы поступил иначе. Только в какой-то момент, когда стычки под Белым домом стали особенно ожесточенными, пришлось прятаться в специальном подземном бункере – тоже уникальный для американских президентов опыт.

Немыслимое сочетание убийственной эпидемии коронавируса, неслыханной безработицы, горячей волны протестов и Дональда Трампа в качестве президента на фоне стремительно приближающихся выборов – это испытание, с которым Америка еще ни разу не сталкивалась. Пусть бы она вышла из него с наименьшими потерями, хотя предсказать, куда это все вырулит, пока совершенно невозможно.

Выпьем за здоровье американцев, белых, цветных, разных. Привыкли мы им немножко завидовать, но бывают ситуации, когда, как ни крути, наоборот.

Источник: kontrakty.ua

Опубликовано с личного разрешения автора