СБУ изъяла 15 млн пачек сигарет Винниковской фабрики и мировых брендов

03.06.2020, 5:55, Новости дня

Служба безопасности Украины обнаружила подпольное табачное производство, сообщил 2 июня пресс-центр СБУ. По данным агентства УНН, фальсификат везли в ЕС под видом брендовых сигарет и продукции Винниковской табачной фабрики.

По информации СБУ, участники группировки выращивали табак на заброшенной ферме в Херсонской области, потом переправляли его в Одесскую и Днепропетровскую области, там на двух линиях производили ежедневно до 15 тыс. пачек сигарет. Готовый товар перевозили на склады в Закарпатье, после чего – везли контрабандой в страны ЕС.

“Во время одновременных следственных действий в четырех областях правоохранители обнаружили более 1,5 млн пачек сигарет и около 15 тонн готового к фасовке табака”, – сказано в сообщении СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – эти статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров, совершенные организованной группой лиц.