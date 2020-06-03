Власти США ищут «подстрекателей»

03.06.2020, 5:54, Разное

Трамп назвал «Антифа» виновниками беспорядков в стране. Китай и РФ — среди претендентов на эту роль.

Уже неделю в США бушуют протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции Миннеаполиса. В течение восьми минут офицер Дерек Шовен давил коленом на шею задержанного, которого потом не смогли спасти медики скорой помощи. Глава полиции Миннеаполиса принес извинения семье погибшего, все 4 офицера, участвовавшие в его задержании, уволены из полиции, а Шовену предъявлено обвинение в «непреднамеренном убийстве». Но остановить протесты оказалось невозможным.

Денвер, Колорадо. Фото: Reuters

Расизм — историческая болезнь здешнего общества, и достаточно спички, чтобы костер запылал. Благодаря соцсетям, видеокадры фактически убийства афроамериканца полицейскими облетели весь мир. В Америке волна протестов и насилия за неделю охватила больше половины штатов — от Массачусетса до Калифорнии. Губернаторы призвали для усмирения силы нацгвардии. 45 млн американцев проживают сейчас в условиях объявленного местными властями комендантского часа, включая столицу, где он действует с 23 часов.

Днем протесты, в которых участвуют жители, независимо от расы, проходят мирно: марши, моления, люди стоят на коленях со свечками, поднятые кулаки, плакаты и скандирование: «Нет правосудия, нет мира!» Максимум проявленного недовольства — так называемые акции «гражданского неповиновения», когда садишься прямо на мостовую, пока не арестуют. С наступлением темноты картина радикально меняется: пожары и насилие. Полиция применяет резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки, в ответ — камни, кирпичи и бейсбольные биты.

Три ночи подряд в районе Белого дома беспорядки: бьют стекла, жгут машины, в том числе полицейские, атакуют магазины (особенно — аптеки и те места, где продают алкоголь), банки, кафе. Горят американские флаги, как будто это не США, а Иран или палестинские территории.

Сент-Луис, Миссури. Фото: Reuters

Пытались поджечь даже историческую достопримечательность — церковь Святого Иоанна рядом с Белым домом, которую с 1816 года посещают все президенты, начиная с Джеймса Мэдисона. Пожарные быстро потушили огонь. Полиция округа Колумбия и Секретная служба, отвечающая за охрану президента, буквально защищали ограду Белого дома от штурма возбужденной толпы. В один из моментов в минувшую пятницу Трамп был вынужден прятаться в подземном бункере. К этой мере американскому президенту пришлось прибегнуть впервые с 11 сентября 2001 года. В бункере президент, жена Меланья и сын Бэррон провели около часа.

Трамп направляетя к церкви Св. Иоанна через кордон спецподразделений полиции. Фото: Reuters

Под резиновые пули и слезоточивый газ попадают журналисты.

«Я освещала протесты в Фергюсоне, Батон-Руже, Далласе и Лос-Анджелесе. Я также рассказывала о военных действиях нашей армии в Ираке и Афганистане, но до сегодняшнего вечера меня никогда не обстреливала полиция»,

— пишет журналистка «Лос-Анджелес таймс» Молли Хеннесси-Фиске, которая сказала, что патруль попал в нее резиновой пулей на улице в Миннеаполисе. От действий полиции в этом городе пострадали съемочные группы CBS News, VICE News и других изданий, в том числе иностранных. Меcтная полиция особо не разбиралась.

В ходе протестов свыше четырех тысяч американцев арестованы в минувшие выходные, в том числе дочка мэра Нью-Йорка Билла де Блазио — Кьяра. В местах наиболее ожесточенных столкновений владельцы торговых сетей закрывают магазины, которые становятся первой жертвой мародеров — они, как отметил американский президент, «своими действиями оскорбляют память погибшего Джорджа Флойда». В крупнейших городах Калифорнии в понедельник временно закрылись и правительственные учреждения.

Задержание мародера в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Волнения проходят на фоне пандемии коронавируса, и хотя многие протестующие надевают маски, никто не соблюдает «социальное дистанцирование».

Президент раздосадован и требует от губернаторов штатов «вернуть контроль над улицами», призывая активнее использовать национальную гвардию. В понедельник во время телефонной конференции с губернаторами штатов, наиболее охваченных протестами, Трамп обругал чиновников, назвав их «слабыми», и призвал «доминировать» над протестующими. В прессу попала эта запись разговора. Достается и губернаторам-демократам:

критики президента отмечают, что он воспринимает кризис как продолжение бесконечной войны с политическими оппонентами из Демпартии.

Сторонники Трампа в консервативных СМИ призвали президента выступить с обращением к нации. Однако, как отметила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, обращение президента к нации не остановит «Антифа». Именно это движение Трамп обвинил в организации беспорядков и обещал объявить его «террористическим». Мэр Вашингтона афроамериканка Мюриэл Боузер считает, что президент должен сделать все, чтобы «успокоить нацию», а не произносить провокационные фразы, отсылающие к временам расовой сегрегации:

«когда начинается мародерство, начинается стрельба» (эти слова произнес во время расовых волнений шеф полиции Майами в 60-е годы прошлого века).

Смерть афроамериканца вызвала огромный резонанс во всем мире. Звезды спорта и музыки, общественные деятели разных стран солидарны с лозунгами протестующих в США «Жизнь черных имеет значение» и «Я не могу дышать» (последние слова жертвы полиции). В некоторых американских городах сотрудники правоохранительных органов были замечены в числе марширующих, стоящих на коленях вместе с теми, кто проводит мирные акции.

Полиция преклоняет колено вместе с протестующими в Атланте, Джорджия. Фото: Reuters

В других местах полиция в защитном снаряжении продолжает действовать жестко. В понедельник губернатор штата Кентукки Энди Бишар приказал провести расследование после того, как один из протестующих был смертельно ранен во время ночных столкновений с полицией и национальными гвардейцами в Луисвилле, где в прошлом месяце в результате ошибочного огня белых полицейских в ходе антинаркотического рейда погибла медицинский техник — 26-летняя афроамериканка Брионна Тэйлор.

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