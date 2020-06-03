 

Онищенко не увидел «научной необходимости в тотальной вакцинации» от COVID-19

03.06.2020, 5:30, Новости дня

Научной необходимости в тотальной вакцинации населения от коронавируса нет, сообщил академик РАН, бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».

Онищенко заявил, что в случае вакцинации от коронавируса ее сначала проведут для «группы риска по медицинским показаниям», потом – «по профессиональному признаку».

Напомним, замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд.



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