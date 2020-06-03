Мнение: Что такое агитация против поправок в Конституцию?

03.06.2020, 5:15, Разное

Член Центризбиркома Майя Гришина рассказала, что закон о голосовании по поправке об обнуление двух сроков, а потом еще двух сроков Путина, и прочим поправкам в Конституцию не предполагает агитацию за или против них.

Но мне интересно, что такое голосование против поправок?

Если кто-то будет призывать не ходить на голосование – это агитация против поправок? Или агитация против голосования?

Если кто-то будет призывать придти на участок и забрать с собой бюллетень – это агитация против поправок? Или и вовсе экстремизм?

Фотография отсюда