 

Франция призвала совместно решать вопрос об участии РФ в саммите G7

03.06.2020, 5:08, Новости дня

Решение об участии РФ в саммите G7 должно приниматься совместно всеми странами Группы семи, сообщил МИД Франции.

Париж заявил, что решение, касающееся России, «было принято G7 в 2014 году». По мнению французской стороны, «любое новое решение должно быть принято по общему согласию стран». Решение, как считает МИД Франции, должно приниматься «в свете реализации минских соглашений», передает РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп отложил саммит. Он сообщил о намерении пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Власти Великобритании и Канады выступили против. Трамп уже сообщил российскому президенту Владимиру Путину о намерении провести саммит G7 в таком формате.



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