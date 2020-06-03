Протесты в США нарастают, несмотря на комендантский час

03.06.2020, 5:05, Новости дня

Тысячи демонстрантов встали на колени перед зданием Капитолия в Вашингтоне во вторник вечером незадолго до наступления комендантского часа, который начался сегодня в американской столице в 19:00, сообщает агентство Reuters. Несмотря на то, что комендантский час был введен повсеместно, в крупнейших городах США усилились мирные протесты против жестокости со стороны полиции.

Комендантский час был введен во вторник в десятках городов, где уже в течение недели продолжаются демонстрации, спровоцированные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе при задержании полицейскими. В основном мирные акции к вечеру переходят в массовые беспорядки с применением насилия и мародерством.

Во вторник днем мирные демонстрации прошли в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Филадельфии. В американской столице в акции протеста приняли участие несколько законодателей. Сенатор Элизабет Уоррен, претендовавшая на участие в президентских выборах от Демократической партии, в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявила, что Дональд Трамп своими заявлениями вносит раскол в общество.

«Нам нужен президент, который способен стать лидером, объединяющим людей», – заявила Уоррен, в очередной раз призвав американцев поддержать Джо Байдена на выборах президента в ноябре.

В Нью-Йорке тысячи людей приняли участие в организованном марше, который прошел по 86-й улице в Манхэттене. Они скандировали имя Джорджа Флойда. За порядком во время акции наблюдали сотни полицейских. Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что улицы Нью-Йорка должна патрулировать Национальная гвардия, чтобы положить конец пожарам, грабежам и уничтожению имущества.

В Хьюстоне, родном городе Джорджа Флойда, тысячи людей собрались на марш, который был организован друзьями и семьей погибшего афроамериканца.

Рокси Вашингтон, мать шестилетней дочери Флойда, приняла участие в пресс-конференции в Миннеаполисе, заявив, что он был «хорошим человеком».

Во вторник глава Национальной гвардии сообщил, что 18 тысяч нацгвардейцев оказывают сейчас помощь местным правоохранительным органам в 29 штатах. В нескольких городах участники протестов оказали сопротивление полицейским, в том числе с использованием огнестрельного оружия, метанием камней и зажигательных зарядов.

Демонстранты разбили окна и разграбили роскошные магазины на Пятой Авеню в Нью-Йорке и подожгли торговый центр в Лос-Анджелесе. Власти заявили, что в Сент-Луисе четверо полицейских получили ранения, в Лас-Вегасе был ранен полицейский, который сейчас находится в критическом состоянии. Еще один полицейский получил тяжелые ранения в нью-йоркском Бронксе.

Президент Дональд Трамп пригрозил использовать для борьбы с насилием вооруженные силы. Трамп раскритиковал бездействие губернаторов ряда штатов.

Некоторые участники сегодняшней акции протеста, состоявшейся в Миннеаполисе на месте убийства Флойда, вспоминали об идеях Мартина Лютера Кинга, афроамериканского общественного деятеля, убитого в 1968 году.

«Он был бы действительно потрясен [нынешним] насилием, потому что он отдал за этои свою жизнь», – сказал в интервью Reuters 62-летний участник митинга Эл Кларк, – Но я могу понять разочарование и гнев».

В Атланте шестерым полицейским будут предъявлены обвинения в инциденте, в ходе которого были задержаны и подвергнуты допросам двое студентом. Об этом на пресс-брифинге сообщил прокурор округа Фултон. Двое из шести офицеров были уволены в минувшее воскресенье.

Сотрудники полиции получили ранения в ходе столкновений в других местах, в том числе одного из них, который находился в критическом состоянии после удара по машине в Бронксе.