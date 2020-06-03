Telegraph – Трамп прав — «Большая семёрка» устарела

03.06.2020, 4:54, Новости дня

На днях Трамп, комментируя своё намерение пригласить на саммит G7 Россию, Австралию, Южную Корею и Индию, заявил о том, что эта группа уже не отражает должным образом происходящее в мире, пишет The Daily Telegraph. И, по мнению издания, американский лидер прав, когда говорит об том, что «Большая семёрка» устарела.



Reuters

Президент США Дональд Трамп прав, что «Большая семёрка» устарела, пишет The Daily Telegraph.

Американский лидер отнюдь не любитель многоязычных собраний, поэтому он несомненно почуствовал облегчение, когда воспользовался пандемией как предлогом для переноса саммита G7, которая, как изначально планировалось, должна была пройти в конце этого месяца в резиденции президента Кэмп-Дэвид.

Теперь он отложил это мероприятие до сентября, когда, как он надеется, мировые лидеры смогут лично приехать в США. Вероятно, Трамп и этого не хочет, и для него это лишь возможность сделать фото для предвыборной кампании, и предпочтительно, чтобы всё выглядело так, будто он выступает против всего мира.

Так, кадры с состоявшегося два года назад в Канаде саммита G7, на котором непреклонному Трампу противостояла канцлер Германии Ангела Меркель и другие мировые лидеры, стали символом новой эпохи международного сдвига.

Однако президент пошёл ещё дальше и предложил расширить «Большую семёрку», включив в неё Россию, которая раньше входила в состав этой организации, однако позднее была из неё исключена, а также Австралию, Южную Корею и Индию.

«Мне кажется, что организация не отражает должным образом происходящее в мире», — прокомментировал своё предложение Трамп.

Хотя уже существует более широкая группа G20, саммит которой должен пройти в ноябре в Саудовской Аравии, однако эту структуру часто называют «говорильней», поскольку её мягкие коммюнике просто маскируют разногласия между участниками, а не улаживают их.

Но Трамп прав по поводу G7, которая была после резкого изменения цен на нефть в 1975 году в качестве ответа развитых стран на возникшие экономические угрозы.

Баланс сил с тех пор изменился, и понятие «Запад», которое вошло в широкий обиход во времена холодной войны, возможно, уже устарело, поскольку сам он, очевидно, стал менее влиятельным, особенно без явного дипломатического лидерства Америки, отмечает The Daily Telegraph.