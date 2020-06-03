Обозреватель New York Post – протесты в США — «плата за либерализм»

03.06.2020, 4:54, Новости дня

Демократические лидеры сквозь пальцы смотрят на преступления и не стесняются использовать в своих политических целях экстремистские движения вроде «Антифы», считает обозреватель New York Post Миранда Дивайн. По её словам, сегодня всё это вылилось в протесты и погромы, которые уничтожают целые районы и жизни мирных людей, но либеральных агитаторов это мало волнует.



Reuters

Трагедию протестов и погромов, вызванных народным гневом из-за смерти Джорджа Флойда, продемонстрировало интервью одной пожилой темнокожей американки из Миннеаполиса местному каналу, пишет в своей статье консервативный политический обозреватель New York Post Миранда Дивайн.

«Они стали громить… все магазины, в которые я хожу. Ходить мне больше некуда, и никуда не доехать, потому что автобусы не ходят. Люди сделали это без причины. Так Джорджа не вернуть. Джордж сейчас в лучшем месте. Честно скажу, я бы лучше оказалась там же, где Джордж», — со слезами говорила журналистам Стефани Уилфорд.

Но либеральных активистов не волнует ни Стефани, ни целые городские районы, уничтоженные в ходе четырёхдневных беспорядков, на которые они сами же дали добро, настаивает Дивайн. «Они слишком заняты выдумыванием воображаемых козлов отпущения», — считает автор.

Как обращает внимание обозреватель, в соцсетях есть немало видео, на которых запечатлены «загадочные личности», разбивающие окна магазинов, но ничего не крадущие, или прорезающие ограждения полицейских участков, но не опрокидывающие эти заборы. Облегчают путь протестующим, комментирует Дивайн. По её словам, это «внутренние террористы, которые захватили мирные протесты по всей стране».

Во время своей пресс-конференции генеральный прокурор США Билл Барр отметил, что «складывается впечатление, будто во многих местах насилие спланировано, носит организованный характер и провоцируется анархистами и крайне левыми экстремистами, использующими методы, схожие с теми, за которые выступает движение «Антифа». По мнению Барра, эти силы «используют ситуацию для реализации собственной, насильственной программы».

Именно поэтому, объясняет автор статьи, генпрокурор штата Миннесота и бывший заместитель главы национального комитета Демократической партии Кит Эллисон так упорно «притворяется», что за протестами и погромами в Миннеаполисе стоят «белые супрематисты», сторонники Трампа. Ведь сам Эллисон был одним из тех, кто сделал движение «Антифа» «полезной частью политического процесса».

На своей странице в Twitter ещё в 2018 году демократ позировал с книгой под названием «Антифа: руководство по антифашизму» и писал: «Нашёл книгу, которая вселяет ужас в сердце Дональда Трампа». «Неудивительно, что Эллисон и остальная демократическая верхушка Миннесоты пытаются свалить с себя вину за свои постоянные политические неудачи», — подчёркивает Дивайн.

По словам обозревателя, почему-то неизменно именно в городах, где у власти стоят демократы, «закрывающие глаза на преступления», полицейские предают народ, который они должны защищать. «Миннеапольская полиция — творение города, в котором на протяжении почти 50 лет были мэры-демократы», — считает автор статьи.

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани сказал: «Не выбирайте прогрессивных демократов, если хотите оставаться в безопасности». Дивайн полностью поддерживает эту мысль, называя погромы по всей стране «платой за либерализм».

Всё, что нужно знать о мэре Миннеаполиса демократе Джейкобе Фрее, пишет автор статьи, — это то, что он приказал эвакуировать один из полицейских участков, отдав его на растерзание погромщикам. На протяжении четырёх ночей «преступники разграбляли город и терроризировала жителей», и полиции нигде не было видно. Вместо того чтобы задушить насилие на корню, Фрей подал пример другим городам по всей стране.

Мэр Миннеаполиса говорит, что «кирпичи и цемент не так важны, как человеческая жизнь». Действительно, для либералов, «которые никогда не знали жизни без излишеств», материальные вещи и собственность значения не имеют. Но эта собственность могла быть единственным источником дохода для своих владельцев, которых, когда они пытались защитить свой бизнес, экстремисты нередко жестоко избивали.

«Плохие люди существуют. Поэтому уязвимым слоям общества и нужна полиция, которую, по каким-то извращённым причинам, прогрессивные демократы пытаются лишить власти», — отмечает Миранда Дивайн.

Перед выборами демократы стремятся использовать беспорядки, чтобы очернить имидж президента Трампа. Но он гарантирует, что искоренит насилие и восстановит закон и порядок. Точно так же, как, когда после протестов 1968 года, американцы выбрали республиканца Ричарда Никсона, так и теперь беспорядки 2020 года, вполне вероятно, сыграют в пользу переизбрания Трампа, полагает автор.