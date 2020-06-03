GIP и Brookfield покупают долю в газопроводах Абу-Даби

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03.06.2020, 4:50, Новости дня

Brookfield Asset Management и Global Infrastructure Partners близки к приобретению доли в газопроводах Национальной нефтяной компании Абу-Даби, сообщает Financial Times. Сделка оценивается в $15 млрд. За эти деньги инвесторы получат долю в 49%.

Как поясняют источники FT, для Абу-Даби эта сделка – часть реализации стратегии по максимизации доходов. В последние годы Adnoc (Национальная нефтяная компания Абу-Даби) уже продала доли в энергетической инфраструктуре Эмиратов на миллиарды долларов: власти страны стремятся максимально расширить возможности для привлечения иностранного капитала на фоне снижения нефтяных доходов. Так еще в 2019 году KKR и BlackRock договорились инвестировать в нефтепроводы Абу-Даби $4 млрд.

GIP и Brookfield инвестируют в рамках консорциума. $8 млрд для сделки они намерены привлечь у кредиторов. По словам источников FT, переговоры по предоставлению займа уже “практически завершены”.

География участников консорциума весьма обширна, отмечает издание: в него вошли итальянская энергетическая инфраструктурная компания Snam, канадский пенсионный фонд для учителей Онтарио, сингапурский фонд благосостояния GIC и NH Investment & Securities из Южной Кореи.



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