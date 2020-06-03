Новый рекорд смертности из-за коронавируса установлен в Бразилии

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03.06.2020, 4:50, Новости дня

В Бразилии в течение истекших суток от заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 1 262 человека. Этот показатель стал самым высоким в стране с начала пандемии. Общее число жертв достигло 31 936, число инфицированных превысило 555 тысяч.

В то же время, некоторые бразильские лидеры, включая президента страны Жаира Болсонару, продолжают настаивать на том, что экономические последствия карантинных мер будут значительно тяжелее, чем потери от коронавируса, передает "Интерфакс". "Мы скорбим обо всех смертях, но это судьба", — сообщил президент Болсонару в минувший вторник.



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