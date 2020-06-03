Председатель совета директоров Twitter покинул свой пост

03.06.2020, 4:48, Новости дня

Омид Кордестани покинул должность председателя совета директоров Twitter, сообщила компания.

Его место займет экс-руководитель Google по финансам Патрик Пичетте, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

Twitter не поясняет, почему Курдестани ушел с поста, который занимал пять лет.

Свою должность он покинул 1 июня. Кордестани заявил, что Пичетте – «подходящий человек, чтобы занять новую позицию независимого председателя», передает ТАСС.

Пичетте с 31 декабря 2018 года был ведущим независимым директором Twitter.

Кордестани останется членом совета директоров.

Напомним, Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Трамп также пригрозил закрыть Twitter.

Это произошло после того, как Трамп обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы, поскольку на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.