Импорт газа в Украину вырос в 2020 году на 30% – оператор ГТС

03.06.2020, 4:40, Новости дня

В январе – мае 2020 года Украина импортировала из Европейского союза 5,2 млрд м³ природного газа. Об этом 2 июня проинформировало ООО “Оператор газотранспортной системы Украины”.

“В январе – мае 2020 года общие поступления природного газа из стран ЕС составили 5,2 млрд м³, что на 30% (на 1,2 млрд м³) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 28% превышает средний показатель в 2016–2019 годах”, – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что из Словакии поставили 2,8 млрд м³ газа (на 25% больше прошлогоднего показателя), из Венгрии – 1,6 млрд м³ (на 38% больше), из Польши – 0,8 млрд м³ (на 40% больше).

“Отметим, что указанные объемы импорта включают также виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с началом этого года: из Венгрии – 642 млн м³ и из Польши – 497 млн м³”, – уведомил оператор ГТС Украины.

По его данным, в мае импорт газа в Украину был на 13% ниже показателей мая 2019 года и на 18% больше, чем в апреле 2020-го.

“Падение импорта в мае по отношению к аналогичным прошлогодним показателям объясняется относительно высокой наполненностью подземных газохранилищ в Украине. А увеличение поступлений газа из стран ЕС в мае по отношению к апрелю 2020-го – ростом спроса на новую услугу short-haul, которую оператор ГТС Украины ввел с началом 2020 года”, – объяснили в компании.

В 2019 году, по данным компании “Укртрансгаз”, Украина приобрела у стран Евросоюза 14,2 млрд м³ газа.

Украина получает газ по реверсу из Словакии, Польши и Венгрии после того, как в ноябре 2015 года Киев приостановил импорт газа из России в связи с аннексией Крыма и поддержкой Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.