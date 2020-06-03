 

Путин подписал указ об условиях применения Россией ядерного оружия

03.06.2020, 4:40, Новости дня

2 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ “Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания”, в котором прописаны условия применения этого оружия. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

“Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства”, – говорится в указе.

В нем прописаны четыре условия:

поступление проверенной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию Российской Федерации и (или) ее союзников;
применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников;
воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.

Решение о применении ядерного оружия принимает президент России. Другие варианты не предусмотрены.

Глава Кремля также может, согласно подписанному Путиным документу, предупредить о возможном применении ядерного оружия военно-политическое руководство других стран и международные организации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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