Мнение: Что будете делать на месте Трампа: расстрелять “отморозков” силами армии

03.06.2020, 4:30, Разное

У президента США есть возможность применить закон от 1806 года, мобилизовать войска – и заставить их стрелять по людям. Да, Янукович снова будет рыдать в Ростове-на-Дону с вопросом: “А что, так можно было?!” Потом расскажет, какой он добрый – “крови не хотел”. Какая доброта, когда речь идет о целостности страны и правах тысяч и тысяч мирных граждан, которых уже откровенно бьют, грабят и даже насилуют и убивают толпы отморозков?! И неважно, какого они цвета.

Полиция встает на колени перед протестующими. Ну, значит, все. Полиция сгорела. Губернаторы боятся брать на себя ответственность. Ну так вон таких губернаторов! У них нет политической воли. Во многих городах США ополченцы взяли в руки оружие (нет, без белых колпаков – просто нормальные мужики с бородами, животами и мышцами, мозолью на указательном пальце от курка) и сами наводят порядок, им надоел беспредел и анархия.

Каждый, кто грабит, мародерствует, избивает, поджигает дома, церкви, машины должен быть пойман и посажен (правильно сказал Дональд Трамп) на 10 лет минимум в тюрьму. Это те, кто уцелеет. А вообще, мы же все видели фильмы о том, как армия зомби расстреливает. Что ж, уже не люди перед вами, доблестные американские солдаты, – зомби, лишившиеся рассудка наркоманы и алкоголики, маргиналы без головы, многие из которых даже никогда и не работали, жили всю жизнь на пособие (“наши бабушки и дедушки довольно надрывались на своих хозяев на плантациях”, – знакомая фраза для тех, кто жил или бывал в США?)

Пора вывести армию против немирного населения. Через громкоговорители в течение нескольких часов пусть поступает предложение всем разойтись, с предупреждением, что потом будет открыт огонь, а потом озверевшую толпу просто расстреляли бы. Не резиновыми пулями. А из вполне реального стрелкового оружия. И ополчение помогло бы республиканским властям навести порядок в городах.

За США не просто так наблюдает сейчас весь мир. И РФ тоже. Или вы наведете порядок в своей по-настоящему Великой стране, которую (вы не поверите) мы, русские, выросшие на голливудских фильмах, тоже любим. Мы, конечно, не одобряем вашу политику чаще всего, но страну-то любим. Или ваша страна (Америка) развалится на части в результате гражданской войны, и весь мир обратится в точно такой же хаос и анархию, и экономическая рецессия коронавируса покажется просто-напросто ерундой, когда всех накроет экономический кризис и борьба за ресурсы с оружием в руках. Трамп должен сегодня же показать, что он – мужик. Неважно, какого он при этом цвета, сколько у него денег, и что он – бизнесмен, который так любит “договариваться”. Важно, что сейчас – он президент страны, за которой стоит весь цивилизованный мир. Убери этот сброд с улиц, мужик.

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