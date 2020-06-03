 

Личное: Идите в жопу, заслуженные!

03.06.2020, 4:05, Разное

На меня попыталась напрыгнуть картошка. Точнее, ТНТ-шная актриска с вялым лицом позапрошлогодней картошки. Взяла и покатилась в мою сторону.

Зачем она это сделала? Что забыла картошка под асфальтоукладчиком?


Картошка и асфальтоукладчик. Фото: Соцсети

Глупая и некрасивая женщина-шут по имени Валя, сыгравшая в сериале для быдла Таню, заявила, что я не в курсе вопроса прибавок к пенсиям.

Я? Не в курсе? Эта дура из «Универа» — она сейчас серьёзно такое ляпнула?

Давайте разбираться.

Не так давно я писала пост о том, что артистам, получившим звание «заслуженных», мэр Москвы Сергей Собянин выписал ежемесячную надбавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей.

Так пенсия Бориса Моисеева — этого безголосого чуда в перьях, всю жизнь лизавшего старую задницу Пугачёвой, а потому пролезшего со своей «Голубой луной» в ящик, составляет 55 тысяч рублей.


Фото: Соцсети

Сергей Семёнович, ответьте: за что? Что такого сделал для страны Борис Моисеев, что его пенсионные выплаты, как минимум, в 3 раза превышают пенсию мужика, отпахавшего 40 лет на производстве?

Мне, правда, интересно.

Валентина «Позапрошлогодняя картошка» Рубцова в ответ на мой пост заявила, что звание заслуженного могут получить не только артисты, но и представители других профессий. 

Пожалуй, процитирую дуру:

«Но врачам и представителям других специальностей тоже дают заслуженных. Просто Лена, видимо, не в курсе».

Пожалуй, отвечу ей.  

Во-первых, получить звание — это не значит получить за него надбавку к пенсии, когда дело заходит о представителях других — полезных обществу — профессий.

Так, например, за звание заслуженного учителя надбавка к пенсии не положена. Выплатят 500 рублей из местного бюджета — уже хорошо, но, скорее всего, не выплатят.

Заслуженный учитель России — это почётное звание, которое должно приносить моральное удовлетворение его носителю. Этого, по мнению, наших законодателей достаточно.  

С врачами, сталеварами и прочими простыми людьми — та же история. Если есть надбавка к пенсии в размере 1000 рублей, это круто. Радуйтесь, простые смертные!

Учителю, в лучшем случае, подкинут 500, но чаще — шиш с маслом, а заслуженному артисту выплатят 30 тысяч к уже имеющейся пенсии.

С хера ли?

  Я хочу, чтобы в России отменили любые надбавки к пенсии заслуженным и народным артистам. Это лишнее. У них и так всё есть.   Согласны? Почему?

Ну, а Валечке Рубцовой я посоветую открывать ротик только для того, чтобы в него покушать. Пососать туда всё равно никто не сунет: уж больно некрасивая она женщина.

Источник: Лена Миро



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