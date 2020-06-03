Мнение: Потери полиции США за 96 часов протестов

03.06.2020, 3:55, Разное

О потерях полиции США в ходе беспорядков продолжающихся с момента убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

США буквально захлестнула волна протестов, которые вспыхнули после резонансного убийства полицейским афроамериканца в Миннеаполисе. И если там порядок кое-как навели, то о других городах этого не скажешь. Мирные протесты переросли в беспорядки, с которыми уже неделю не может справиться ни полиция, ни национальная гвардия.

За последние 96 часов:

– Офицер полиции Лас-Вегаса был убит выстрелом в затылок, когда боролся с беспорядками

– Неизвестный стрелок открыл огонь по правоохранительным органам в здании суда в Лас-Вегасе

– В Сент-Луисе четверо полицейских были застрелены неизвестным стрелком

– Сотрудник полиции Нью-Йорка был сбит автомобилем

– Три сотрудника правоохранительных органов Буффало были сбиты автомобилем перед полицейским участком

– Три сотрудника правоохранительных органов Давенпорта попали в засаду, а один был застрелен неизвестным стрелком

– 132 офицера получили ранения в Чикаго во время беспорядков

– Девять Питсбургских офицеров пострадали от предметов, которые бросали протестующие во время беспорядков

– Несколько офицеров на Род-Айленде получили ранения во время беспорядков

– Неизвестный стрелок открыл огонь в Оклендском полицейском управлении

– Два офицера получили удар по голове камнями в Санта-Ана

– Два офицера были расстреляны в Вирджинии, городской округ Ричленд

– В Олбани один офицер был ранен кирпичом в голову

– Четверо полицейских округа Принц Уильям получили травмы головы от камней

– Семь офицеров получили ранения в Сакраменто

– Некоторые офицеры были обстреляны и получили ранения в Линчберге

– Несколько полицейских Шампейна получили ранения

– Три сотрудника полиции были ранены в пригороде Чикаго

– В Солт-Лейк-Сити пострадали 21 офицер полиции

– По меньшей мере 50 агентов секретной службы (охрана Белого Дома) получили ранения от коктейлей Молотова в Вашингтоне

– Троих Денверских полицейских сбил автомобиль

– Более тридцати полицейских Нью-йорка были ранены во время беспорядков

– Шесть Афинских полицейских ранены во время акции протеста

– Два офицера полиции Капитолия были ранены во время беспорядков в Гаррисберге

– Двенадцать сотрудников полиции Лас-Вегас получили ранения во время беспорядков

– Более двадцати сотрудников правоохранительных органов Миннеаполиса получили ранения в ходе беспорядков

– Один сотрудник Федеральной службы охраны был застрелен.

https://soldier-moskva.livejournal.com/464368.html – цинк

Жалко нет разбивки на тяжелые и легкие ранения, потому что наверняка сюда валят и легкие ушибы и повреждения, но все равно цифры внушающие.

Председатель объединенного комитета начальников штабов Армии США генерал Марк Милли на улице в Вашингтоне.

На эту тему понравилась шутка: "После того, как им дали под зад в Афганистане и Ираке, им было нужно где-то доминировать. Почему не дома?".

Интересно, какой бы была реакция отечественной либеральной общественности, если бы по улицам Москвы во время протестов шатался Герасимов в военной форме.