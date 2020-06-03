VOAэкспресс 2 июня 2020
03.06.2020, 3:51, Новости дня
Протесты
Корреспонденты «Голоса Америки» продолжают рассказывать о ситуации с протестами в различных городах США. О том, как проходят протестные акции в Лос-Анджелесе, рассказала Ангелина Багдасарян
Выбор слова
Протесты, беспорядки или бунт? Как назвать то, что происходит сейчас в Америке, и почему одного определения явно недостаточно? Журналист, филолог Ксения Туркова ищет верное слово
Голосование
В России активно дискутируют по поводу принятого накануне президентом Владимиром Путиным решения назначить голосование по поправкам к Конституции России на 1 июля. Своим мнением о «всенародном голосовании» во время пандемии поделились эксперты
Blackout
Наверняка в социальных сетях вы уже видели черные квадраты, которые в большом количестве размещают пользователи в своих аккаунтах. Это акция #Blackout, цель которой – выразить солидарность с участниками протестных акций в США
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Русская служба «Голоса Америки»
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