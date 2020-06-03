 

Впервые с начала обвала котировок цена нефти Brent поднялась выше 40 долларов

03.06.2020, 3:48, Новости дня

Цена нефти марки Brent преодолела отметку в 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 03.44 мск, Brent стоила 40,08 доллара за баррель, показав рост на 1,14%, передает РИА «Новости».

При этом стоимость нефти марки WTI к 03.46 мск выросла на 1,96% – до 37,53 доллара за баррель.

Цена Brent превысила 40 долларов впервые с 6 марта.

Напомним, обвал цен произошел после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи. Вторым фактором, который влияет на снижение стоимости, является пандемия коронавируса.



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