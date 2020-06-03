«Самое одинокое поколение» — BI рассказал о влиянии пандемии на психику миллениалов

03.06.2020, 3:42, Новости дня

Наиболее остро влияние карантина, вызванного борьбой с пандемией, на психологическое здоровье почувствовали люди, родившиеся с 1981-го по 1996 год, то есть миллениалы, пишет Business Insider. На их эмоциональном состоянии сказываются необходимость совмещения домашнего обучения детей и работы, финансовые проблемы, чувство одиночества и беспокойство за здоровье родителей.



Reuters

Введённый для сдерживания распространения коронавируса карантин поставил под угрозу психологическое здоровье людей по всему миру, и наиболее уязвимой группой оказались миллениалы, то есть поколение людей, родившихся с 1981-го по 1996 год, пишет Business Insider.

По мнению психолога Бенджамина Миллера, США были на пути к кризису ещё до вспышки COVID-19, а самоизоляция и социальное дистанцирование усугубили проблему. Так, по данным исследования, проведённого консалтинговой компанией Benenson Strategy Group, 55% опрошенных американцев признались, что пандемия повлияла на их психологическое здоровье.

И хотя американцы всех возрастов ощущают на себе эмоциональные последствия карантина, наиболее остро пандемия сказывается на миллениалах. Психологи полагают, что изоляция усугубит их чувство одиночества и тревоги.

С 2013 года число диагностированных депрессий увеличилось на 47%. Общий показатель среди американцев от 18 до 34 лет, страдающих от психического расстройства, наиболее яркими симптомами которого являются регулярное отсутствие настроения, глубокая печаль или чувство отчаяния, возрос с 3% до 4,4%.

Более того, среди миллениалов наиболее высок риск смерти «от отчаяния» или от зависимостей. Без должного наблюдения и лечения уровень смертности представителей этого поколения мог бы быть на 40% выше по сравнению с поколением Х, то есть с людьми, рождёнными с 1965-го по 1980 год.

На основе результатов опроса 2019 года, проведённого среди 1254 американцев, исследовательская организация YouGov назвала миллениалов «самым одиноким поколением». Так, исследование показало, что 30% отпрошенных представителей поколения «всегда или часто» чувствуют себя одинокими, по сравнению с 20% среди представителей поколения Х и 15% среди бумеров. При этом опрос 20 тыс. американцев, проведённый годом ранее, и вовсе показал, что многие из них чувствовали себя одинокими и не замечали этого.

При этом, по словам психотерапевта Тесс Бригам, некоторые из миллениалов, которые составляют 90% её клиентов, на фоне пандемии почувствовали себя «парализованными». Больше всего тех, кто сообщил об ухудшении психологического здоровья во время карантина, оказалось именно среди миллениалов или поколения Z, то есть людей, родившихся после 1996 года.

В ходе собственного исследования Бригам связала карантин с симптомами посттравматического стрессового расстройства, спутанностью сознания и гневом, предположив, что подобные последствия для психологического здоровья являются долгосрочными.

Около 53% миллениалов беспокоятся, что могут заразиться коронавирусом. Кроме того, их беспокоит возможность заражения их родителей, представляющих поколение Х или бумеров, которым сейчас исполняется от 40 до 55 лет и от 56 до 74 лет соответственно. Это означает, что многие из них попадают в категорию высокого риска.

Миллениалы также чаще, чем любое другое поколение, говорили, что они чрезвычайно обеспокоены психическим здоровьем своих родителей. При этом примерно три четверти представителей поколения испытывают стресс во время работы, так как их дети вынуждены оставаться дома.

Так, представительницы прекрасного пола называют необходимость совмещать дистанционное обучение детей и работу из дома наиболее выматывающим аспектом карантина. При этом, согласно опросам, около 60% работодателей не позволили сотрудникам, вынужденным не только работать, но и ухаживать за детьми, перейти на более гибкий график.

Не менее важную проблему для людей этого поколения представляет и финансовый вопрос. Согласно недавнему опросу YouGov совместно с коммерческой организацией Bankrate, миллениалы вынуждены сокращать расходы активнее представителей других поколений.

Business Insider полагает, что совокупность ощущения одиночества, финансовые проблемы и беспокойство за родителей является основной причиной стресса во время вынужденной самоизоляции.

На этом фоне около 33% миллениалов в США признались, что в карантин стали больше есть, тогда как среднее значение по стране среди представителей всех поколений составляет 28%. Кроме того, примерно 25% отметили, что стали употреблять больше алкоголя, в то время как в этом признались 16% совершеннолетних, принадлежащих к другим группам.