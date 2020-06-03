 

В России остался всего один крупный лесной пожар

03.06.2020, 3:35, Новости дня

По данным федеральной Авиалесоохраны, единственный в настоящее время в РФ крупный — более 100 гектаров — лесной пожар на контролируемой территории действует в заповеднике Ботчинском в Хабаровском крае.

Всего за минувшие сутки в стране было ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 6 637 гектаров, по состоянию на 00:00 3 июня по московскому времени на территории РФ действовало девять лесных пожаров на площади 3 045 гектаров, в том числе, пожар на площади 3 000 гектаров в заповеднике Ботчинский.

Кроме того, незначительные по площади лесные пожары действуют в Красноярском каре, Новосибирской и Сахалинской области, в Якутии, Республике Коми и на Алтае. Борьбу с огнем ведут 454 человека, 100 единиц техники и пять воздушных судов. Еще 28 воздушных судов задействованы на мониторинг.

Как сообщалось, пожароопасный сезон открыт в 82-х субъектах Российской Федерации. На всей территории Республики Тува, Забайкальского края и в одном районе Иркутской области введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 44 субъектах РФ.



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