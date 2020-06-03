Протесты в США унесли жизни 11 человек, сотни людей пострадали

03.06.2020, 3:35, Новости дня

По данным американских СМИ, в США за время протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибли не менее 11 человек, сотни манифестантов ранены. Большинство погибших – афроамериканцы.

Так, в Окленде был застрелен 53-летний чернокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик Андервуд, его напарник получил тяжелые ранения. В Омахе 22-летний афроамериканец Джеймс Скарлок был убит, когда вместе с группой сообщников избивал белого мужчину. Тому удалось вытащить пистолет и застрелить напавшего. Сообщается о сотнях пострадавших в разных городах США, но точное их число пока определить невозможно.

Как сообщалось, массовые протесты и беспорядки вспыхнули в Соединенных Штатах после смерти 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, напоминает ТАСС. При его задержании белые полицейские использовали жесткий удушающий прием, и спустя некоторое время задержанный скончался. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

По оценке агентства Associated Press, за последние несколько дней в США были задержаны примерно 4,4 тысячи участников протестов и беспорядков, которым предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. Примерно в 40 американских городах введен комендантский час, в том числе, в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.