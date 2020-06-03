 

Печень, которую вырастили из человеческих клеток, удалось пересадить грызунам

03.06.2020, 3:30, Новости дня

Путем использования клеток человеческой кожи ученые создали функциональную мини-печень, которую успешно удалось пересадить крысам.

Созданная учеными печень выделяет желчные кислоты и мочевину так же, как и обычная. Она была изготовлена в лабораторных условиях на заказ: для ее изготовления использовали клетки человеческой кожи, которые были взяты у донора. Ученым удалось создать образец в кратчайшие сроки – менее, чем за месяц.

Создать мини-печень эксперты смогли путем перепрограммирования клеток человеческой кожи в стволовые клетки. На следующем этапе эти клетки были подсажены в печень крысы со всеми ее собственными клетками. Обнаружилось, что клетки смогли успешно прижиться и правильно функционировать.



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