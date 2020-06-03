Разработан новый способ терапии рака желудка

03.06.2020, 3:30, Новости дня

Международная команда медицинских работников впервые смогла разработать способ индивидуального подбора терапии рака желудка, используя данные секвенирования РНК опухолевых клеток.

Специалисты предложили использовать данные об индивидуальном уровне экспрессии генов в раковых клетках для анализа эффективности применения препаратов для каждого конкретного пациента.

С помощью современных методов молекулярной биологии, а также информационных технологий у специалистов есть возможность получать количественную информацию об экспрессии всех генов в клетке. Исследование этих данных поможет найти ключ для диагностики, а также предсказания эффективности терапии онкологических заболеваний.