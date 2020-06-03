Байден призвал полицейских стрелять «в ногу, а не в сердце»

03.06.2020, 3:30, Новости дня

Полицейские, открывая огонь по людям, которые представляют угрозу, должны стрелять «в ногу, а не в сердце», сообщил бывший вице-президент США Джо Байден.

По словам Байдена, полицейских надо научить стрелять «в ногу, а не в сердце», если к ним приближается человек «с ножом или чем-то в этом роде», передает Fox News.

Об этом Байден сообщил на встрече с лидерами христианской общины в штате Делавэр.

Напомним, Байден сообщил о необходимости как можно быстрее рассмотреть законопроект о запрете полицейским применять удушающие приемы.

Президент США Дональд Трамп считает Байдена слишком слабым, чтобы «победить анархистов, грабителей и погромщиков».