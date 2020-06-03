 

Соболев попросил сменить следователей, которые расследуют убийство его сына

03.06.2020, 3:24, Новости дня

Группа прокуроров-процессуальных руководителей и следователей, которые расследуют покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, не сдвинулась ни на шаг, об этом Соболев написал в Facebook 2 июня.

“С момента убийства моего сына все мои силы направлены на расследование этого преступления. И за последнее время я значительно продвинулся в установлении причастных лиц. Чего, к сожалению, не могу сказать об официальном следствии”, – отметил депутат.

По словам Соболева, информация, которую его адвокаты предоставляют следствию, игнорируется. Не проведены полиграфы, на которые согласны некоторые фигуранты процесса, очные ставки и другие следственные действия.

Соболев попросил Офис генпрокурора сменить процессуальных руководителей и передать все материалы из департамента по защите интересов детей в подразделение, которое специализируется на сопровождении расследований преступлений против жизни.

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник выстрелил по автомобилю Range Rover, за рулем которого находился Соболев. В полиции сообщили, что преступник хотел убить водителя, но попал в его трехлетнего сына, который был в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По запросу Украины Интерпол выпустил так называемую красную карточку на гражданина РФ 1994 года рождения Юсупа Абуева. Он фигурирует в деле о покушении на бизнесмена, депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, вследствие которого погиб сын политика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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