Контракт с Ройтбурдом разорван не будет – глава Одесской ОГА

03.06.2020, 3:24, Новости дня

Александр Ройтбурд не будет уволен с должности директора Одесского художественного музея после решения апелляционного суда. Об этом 2 июня заявил председатель Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый, информирует сайт ведомства.

“Александр намерен обжаловать решение суда. Одесская ОГА предоставит всю возможную юридическую помощь и выступит третьей стороной на стороне истца. Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Такое решение должно базироваться на результатах работы, а Александр как руководитель учреждения, по моему мнению, превратил заброшенный музей в популярное и знаковое место”, – объяснил глава ОГА.

В облгосадминистрации подчеркнули, что Ройтбурд продолжает руководить художественным музеем.

Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года одесские депутаты пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 августа депутаты снова предприняли попытку уволить Ройтбурда. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

Куцый в ноябре заявил, что не видит причин для увольнения Ройтбурда, писала “Думская”. В Министерстве культуры сообщили, что оснований для увольнения не было.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая в Едином реестре судебных решений Одесский апелляционный суд опубликовал свое постановление, где говорится, что, хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть. Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение Приморского районного суда. В постановлении подчеркивается, что оно не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

В комментарии изданию “ГОРДОН” Ройтбурд объяснил, что решение апелляционного суда не обязывает его увольнять. По его словам, расторгнуть договор может только Одесская ОГА.