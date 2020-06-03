В погромах в США погибли более 10 человек

03.06.2020, 3:08, Новости дня

В результате продолжающихся в США погромов погибли более 10 человек, сообщают СМИ.

Жертвами стали не менее 11 человек из Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля. Большинство из них – чернокожие, передает ТАСС со ссылкой на KTLA и Associated Press.

Так, в Окленде застрелили сотрудника федеральной службы охраны Дэйва Патрика Андервуда. Ему было 53 года. Его напарник получил тяжелые ранения.

В Омахе 22-летний чернокожий Джеймс Скарлок был убит при нападении на белого мужчину. Скарлок напал на него вместе с сообщниками, но мужчина смог достать пистолет и застрелил нападавшего.

Пострадали сотни человек, задержаны примерно 4,4 тыс. человек.