 

В погромах в США погибли более 10 человек

03.06.2020, 3:08, Новости дня

В результате продолжающихся в США погромов погибли более 10 человек, сообщают СМИ.

Жертвами стали не менее 11 человек из Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля. Большинство из них – чернокожие, передает ТАСС со ссылкой на KTLA и Associated Press.

Так, в Окленде застрелили сотрудника федеральной службы охраны Дэйва Патрика Андервуда. Ему было 53 года. Его напарник получил тяжелые ранения.

В Омахе 22-летний чернокожий Джеймс Скарлок был убит при нападении на белого мужчину. Скарлок напал на него вместе с сообщниками, но мужчина смог достать пистолет и застрелил нападавшего. 

Пострадали сотни человек, задержаны примерно 4,4 тыс. человек.



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