Мнение: Письмо: “Жирная женщина в бикини”

03.06.2020, 3:06, Разное

Предыдущее письмо было про итальянца.

Вот еще одно про итальянца, но здесь итальянец – муж.

Так много писем, что я уже по национальностям могу разбивать.

Разбирайте самостоятельно конфликты в этом письме.

elenabianko

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Я понимаю, что вероятность того, что моё письмо попадёт на разбор, очень мала. А вдруг повезёт…

Мне 52 года. Живу в Милане. В отношениях с Ф. четыре с половиной года. Все это время живём вместе в его квартире. Ф. – итальянец, ему 60 лет. У меня маленький бизнес, материальное положение не очень, т.е. деньги есть, но иногда бывают тревожные мысли, а вдруг в следующем месяце не заработаю достаточно. У Ф. материальное положение чуть лучше, у него магазин, но торговля не идёт. Как он говорит: всё время на грани выживания. Его ОЗ, выше, квартира его и мужчина в 60 лет более значим, чем женщина в 52. Наши домашние расходы 50 на 50. Он платит коммуналку и налоги на квартиру. Я – все расходы на продукты, хоз.товары, лекарства. Его СЗ для меня высока. Какая моя СЗ для него, я не уверена, но думаю намного ниже. У меня лучше имидж. Внешность и фигура у меня неплохие, всегда уделяла внимание тому, как я выгляжу. Ну и, конечно, здоровью тоже. Здоровью моему и здоровье Ф. А в ситуации с корона вирусом (Милан – эпицентр эпидемии) я принимала все меры по защите нас.

Так вот, наши конфликты почти всегда одинаковые, развиваются всегда по одной и той же схеме все эти годы. И для меня эти конфликты просто ужасны. Потому что в течение конфликта мы оскорбляем друг-друга, не стесняемся в выражениях, и в этот момент мне кажется, что мы враги. Бывает, в момент ссоры я чувствую, что я его ненавижу. А когда мы не ссоримся, такое впечатление, что у нас баланс. Я использую местоимение “мы”, может быть это плохое “мы”, но между ссорами я внимательна к Ф. И я вижу, что ему хорошо, он весел, ласков, заботлив, постоянно трогает меня и пристаёт. В этот период у меня ощущение, что я счастлива и любима. Так может длиться дней десять. Потом… потом вероятно с грохотом падает корона.

Я расскажу на примере конфликта в ситуации с корона вирусом.

Я уже говорила, что я принимала все меры по защите нашего здоровья каждый день. Мне было очень страшно. И вот всё, что я делала, как-то успокаивало меня. То есть, это и ношение маски, резиновых перчаток, соблюдение дистанции между людьми вне дома, влажная уборка дома, дезинфекция телефона и других вещей, а также пить больше воды, капать капли для глаз, мыть чаще руки с мылом, средства для поддержания иммунитета. Вдобавок в этот период у меня и у него были признаки небольшой простуды, поэтому я использовала также домашние анти простудные средства. Здесь вопрос, а почему это я принимала меры, а не он, или не мы вместе. Потому что Ф. мне без конца высказывал претензии, типа: не хочу носить маску, не нравится пить воду, не хочу одевать перчатки.

Я, конечно, была ужасным штурманом. Вопрос здоровья, как я понимаю, общая территория и здесь нужно договариваться. Я пыталась. Но кроме его бесконечных реплик в стиле: да ладно, да подумаешь не надел перчатки, ну чё такого, ну не помыл руки, да не бойся все будет хорошо. В те дни в Италии каждый день умирало около 1000 человек. А я в ужасе пыталась объяснить это “глупыше”, так как будто он этого не знал.

Однажды он пришёл с работы и с порога сразу жалобы на перчатки. А потом начал трогать меня и себя руками в грязных неснятых перчатках смеясь и говоря “смотри смотри никто же не заразился”. Я сорвалась. Я накинулась на него с криком и оскорблениями и начала лупить его всем, что попадало под руку. В конце концов я сделала ему больно и он в ответ влепил мне тоже. Ужасно. Но на самом деле меня больше ужасает это то, что каждый раз происходит после острой фазы конфликта. Начинаются разговоры, в которых я пытаюсь объяснить “глупыше”, как мне страшно и как важно для него и меня соблюдение всех мер по защите, что он в зоне риска (он курит), что больницы переполнены, люди умирают, потому что врачи не успевают помочь всем. А он мне пытается объяснить, что я выдумываю, что эти меры не важные, что подумаешь, что я истеричка, что я все преувеличиваю, что никакой опасности нет. И вот этот тип разговоров повторяется без конца во всех конфликтах. Я трачу свои силы на то, чтобы объяснить ему, что мне важно, нужно, что мне не нравится или раздражает, или бесит, или причиняет боль, а он тратит силы на то, чтобы объяснить мне, что ничего нет такого, что меня должно меня раздражать, обижать, бесить, что он ничего такого не сделал, да ладно, ничего не произошло.

Ещё конфликт.

Перед летом я стараюсь привести себя в более хорошую форму. Делаю больше физических упражнений. Но у меня после давних родов всегда был животик, который никак не убирается. Я его стесняюсь и Ф. знает об этом. Один раз Ф. пришёл домой и застал меня за упражнениями. Достал телефон и показал мне одно фото со словами “Смотри, что будет с тобой, если ты оденешь бикини”. На фото была очень жирная женщина в бикини. Мне стало неприятно. (Я толстой никогда не была, размер S-М при росте 167 см и весе 62 кг). Он увидел мою реакцию и опять начал в своём стиле: да ничего такого я не сказал, ты не понимаешь шуток, да ладно тебе, и почему я должен себя контролировать, когда я шучу.

Когда я слышу вот эти его слова про ничего страшного, да ладно, все будет хорошо, я его ненавижу.

Даже, если я не стану объяснять ему ничего, а просто дистанцируюсь, уйду в другую комнату, например, или займусь своими делами, он придёт ко мне и будет спрашивать что случилось. (Потому что я обычно ласковая и внимательная к нему). А я не смогу удержаться и сделать вид, что ничего не случилось. И конфликт снова пойдёт по тому же самому пути.

И ещё конфликт.

Я частный преподаватель, ко мне на дом приходят студенты. Вечером в комнате, где я провожу уроки недостаточное освещение и студенты жалуются. Я предлагаю Ф попробовать поменять лампочки на более мощные. Ответ сразу категоричное “Нет”. Потому что нельзя увеличивать мощность лампочек. Я пытаюсь ему объяснить, что это энергосберегающие лампочки LED, а не обычные и это можно сделать. Он начинает повышать голос и говорить мне, что я ничего не понимаю в электричестве. А говорю ему, что не претендую на знание электричества, показываю ему ссылку из интернета, где написано, что можно так сделать и предлагаю пойти вместе в магазин электро-товаров и попросить совета у какого-нибудь консультанта. На это он уже орёт, что я хрена не понимаю в этом, и хочу устроить пожар. Я ему из последних сил (чтобы не заорать в ответ) говорю, что если случится что-нибудь ответственность будет моя, за все расходы заплачу я, после чего ссора превращается в скандал со взаимными оскорблениями и обвинениями.

И вот таких ссор полно.

Когда у нас всё хорошо, я хочу прожить с ним всю оставшуюся жизнь. Любить его, заботиться о нём, стараться, чтобы ему было хорошо со мной.

Когда мы ссоримся, я его ненавижу.

Я должна сказать, даже если этим я продемонстрирую, что я рапанище: с ним очень трудно разговаривать. Он без конца перебивает, даже, когда мы не ссоримся. Он слышит первые два слова фразы, которую я произношу, и сразу отвечает на эти два слова, а моя фраза часто имеет немного другой смысл, а иногда вообще противоположный.

Я думаю, у нас какой-то вид дефолта. Острый дефолт, наверное. Чтобы выйти из острого дефолта мне надо убрать скалки, щипцы и заниматься имиджем. Я уже это делала. Прошлым летом у нас был острый дефолт. Я победила свой многолетний и огромный баг ищейку, перестала выносить ему мозг по поводу его бывшей, по поводу его задержек на работе, и по разным другим поводам. И после чего два месяца у нас длился динамический баланс. У нас стало заметно меньше конфликтов. Но пришла весна, и снова начались конфликты. Как я понимаю, конфликты на общей территории.

В его отношении я вижу неуважение и пренебрежение ко мне. Выбивать скалками уважение (как я всегда это раньше делала) не имеет смысла и только вредит мне же. Мне дороги наши хорошие периоды, но и жить в конфликтах невыносимо.

Я хотела бы что-то поменять в себе для уменьшения конфликтов. Пожалуйста, помогите.

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