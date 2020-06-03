 

Спасение нерпы в центре Петербурга попало на видео

03.06.2020, 2:57, Разное

Биолог Павел Глазков опубликовал в группе “Каждой твари по паре” в соцсети “ВКонтакте” видео спасения нерпы, которая оказалась в ловушке в центре Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили животное в воде: оно постоянно ныряло и поднималось на поверхность в одном и том же месте, пишет газета “Петербургский дневник”.

Люди предположили, что животному что-то мешает двигаться свободно, поэтому они вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты подтвердили догадку неравнодушных граждан – нерпа запуталась в веревке, привязанной к пластиковой канистре. После освобождения животное ретировалось.



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