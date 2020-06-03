Мнение: Национальная Гвардия с народом

03.06.2020, 2:40, Разное

"Россия стремится принизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать моральный авторитет Америки" (с) глава Пентагона Мэттис. 2018-й год.

В Нэшвилле (штат Теннесси) Национальная Гвардия по требованию протестующих положила щиты на землю.

Особо одаренные граждане извиняются перед чернокожим населением путем целования ног

Второй целование от февраля 2020-го года – вот тут в хорошем качестве https://www.youtube.com/watch?v=W7ZRAFd96uM&feature=emb_title Как то и не думал, что у них такое до этих протестов было распространено. Век живи – век учись.

Подрыв банкомата. По сообщениям полиции, при попытке взрыва одного из банкоматов был убит 24-й житель Филадельфии.

Грабежи и мародерство в Нью-Йорке.

Много разного мародерства на любой вкус.

Капитан полиции в Сент-Луисе убит мародерами. Поправка – бывший капитан https://www.youtube.com/watch?v=Km91XxAQJ04&t=20s

Ночной Нью-Йорк.

Полиция против протестующих в Нью-Йорке.

Неудачная попытка ареста.

Ограбление поезда.

Вставания на колени и лежание на асфальте.

Пока кто-то стоит на коленях, в иных местах…

Косплей убийства Флойда.

А это у посольства США в Париже.

Примерно так выглядит "столбовая дорога цивилизации", куда нас зазывали с начала 90х годов, хотя это еще не конечная станция.



Сначала надо встать на колени.



А затем обнимашки.