 

Белый дом признал системный расизм в США

03.06.2020, 2:30, Новости дня

В США существует системный расизм, сообщила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

Она подтвердила, что «существует институциональный расизм, отсутствие равенства для все людей» в США. Конуэй считает, что «в этом нет сомнений». Советник президента признала, что сохраняются «неравенство и институциональный расизм во многих местах и в сердцах многих людей».

Она заверила, что глава американского государства Дональд Трамп «без устали работает» над искоренением расизма, передает ТАСС.

Конуэй осудила действия полиции, которые привели к «убийству Джорджа Флойда», и поддержала расследование этого инцидента на федеральном уровне.

Напомним, после гибели Флойда, которая была вызвана действиями полицейского, в американских городах начались протесты и погромы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Вузы уйдут в онлайн вслед за школами

11.04 / Мурашко заявил о недостатке ответственности у россиян на фоне коронавируса

04.04 / В Египте из-за коронавируса отложили открытие новой столицы

20.04 / Мишустин упростил беспошлинный ввоз в Россию медтоваров для борьбы с COVID-19

14.05 / Бесплатная раздача GTA V обрушила онлайн-магазин компьютерных игр

19.04 / Торговые сети ежедневно пополняют запасы продовольствия

07.04 / Минкомсвязи утвердило список сайтов с бесплатным доступом

01.06 / Credit Suisse: худший из нефтяных крахов позади

06.05 / В РФ разработали нанонити для масок против коронавируса

30.04 / Рада продлила на полгода полномочия следственной комиссии по расследованию взрывов на арсеналах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска