Белый дом признал системный расизм в США

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03.06.2020, 2:30, Новости дня

В США существует системный расизм, сообщила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

Она подтвердила, что «существует институциональный расизм, отсутствие равенства для все людей» в США. Конуэй считает, что «в этом нет сомнений». Советник президента признала, что сохраняются «неравенство и институциональный расизм во многих местах и в сердцах многих людей».

Она заверила, что глава американского государства Дональд Трамп «без устали работает» над искоренением расизма, передает ТАСС.

Конуэй осудила действия полиции, которые привели к «убийству Джорджа Флойда», и поддержала расследование этого инцидента на федеральном уровне.

Напомним, после гибели Флойда, которая была вызвана действиями полицейского, в американских городах начались протесты и погромы.



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