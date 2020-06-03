wPolityce – канал через Балтийскую косу оказался «под обстрелом» польской оппозиции и России

03.06.2020, 2:21, Новости дня

Одним из главных проектов правящей партии Польши «Право и справедливость» стало строительство канала через Балтийскую косу, которое в последнее время приобрело международный резонанс, пишет польская журналистка Эдита Холдынская. На портале wPolityce она поясняет, что кроме экономического значения, этот стратегический проект имеет прямое отношение к вопросам безопасности как Польши, так и России.



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«Польская оппозиция уже задействовала самую тяжёлую артиллерию против строительства канала через Балтийскую косу. Сильно обеспокоенной оказалась также Россия. Поэтому этот проект вырос до вопроса чести правительства «Право и справедливость». Конечно, можно не соглашаться с правительством, но благодаря этому проекту Польша обретёт большую независимость в плане поставок из российских портов, которые постоянно дискриминируют польские корабли», — пишет на портале wPolityce польская журналистка Эдита Холдынская.

Министерство морского хозяйства и речного судоходства строит канал, чтобы значительно улучшить доступ к порту в польском городе Эльблонг, а также обеспечить Польше свободный доступ из Калининградского залива к Балтийскому морю и находящемуся под контролем РФ Балтийскому проливу уже в 2022 году. Ещё год назад РФ громко протестовала против строительства этого проекта, ссылаясь на экологию.

Сейчас к российским аргументам присоединилась польская оппозиция, которая также всеми возможными способами доказывает, что проект совершенно нерентабельный, а глава поморского воеводства говорит, что это спугнёт птиц. К вопросу строительства канала подключилась даже Европейская комиссия, которая протестует против массовой вырубки деревьев, однако польская сторона ссылается на вопросы безопасности, так что Еврокомиссия не сможет заблокировать это строительство, объясняет автор. Более того, ещё во времена правления кабинета Дональда Туска был подготовлен доклад, который доказал, что эта инвестиция вполне обоснованна, к тому же за строительство канала Польша будет платить сама, без помощи ЕС, добавляет она.



«Зачем нам в принципе нужен канал через Балтийскую косу и почему водный путь, соединяющий Калининградский залив с Гданьским заливом, некоторым так сильно мешает?» — задаётся вопросом польская журналистка. Благодаря такому решению порт в Эльблонге будет в состоянии принимать более мелкие грузы. Развитие этого порта будет в свою очередь способствовать созданию рабочих мест, развитию туризма в ближайших окрестностях и экономическому развитию всего региона северно-восточной Польши, разъясняет журналистка.

В настоящий момент попасть в порт Эльблонга возможно только через Балтийский пролив, который находится под контролем России. «Примерно половина Балтийской косы — это территория России, к тому же эта территория особого значения. В Балтийске, который находится на другой стороне пролива, базируется Балтийский флот, поэтому этот стратегический регион с ограниченным доступом для иностранцев необычайно важен для РФ именно с военной точки зрения», — отмечает на портале wPolityce польская журналистка Эдита Холдынская.